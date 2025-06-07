Kartepe’de geleneksel kent bayramlaşması, Kent Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, AK Parti İlçe Başkanı Murat Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arapoğlu, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay ve Anahtar Parti İlçe Başkanı Cengiz Şener, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte büyükten küçüğe herkes bayramın manevi iklimini hep birlikte paylaştı.

Kartepe Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Bayramlar kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, muhabbetin arttığı kıymetli zamanlardır. Bu güzel buluşmalar, kentimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü göstergesidir. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum" dedi.

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise "Bayramlar milletçe sevgimizi, kardeşliğimizi ve sevinçlerimizi paylaştığımız müstesna günlerdir. Bu özel günlerin, milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesine, ilçemizde dayanışma ruhunu güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.