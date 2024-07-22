Muharrem ayı dolayısıyla Ataşehir’de gerçekleşen aşure ikramı programına katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel vatandaşlara aşure dağıttı.

Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı aşure ikramı, Muharrem Ayı’nın manevi atmosferinde hem paylaşmayı hem kardeşliği pekiştiriyor. 5 gün sürecek aşure dağıtım programının ilki 19 Temmuz Cuma günü; Küçükbakkalköy, Yeni Çamlıca, Barbaros, Mevlana, İnönü ve Mimar Sinan mahallelerinde gerçekleşti. 22 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen etkinliğin ikinci gününde, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Fetih Mahallesi’nde yapılan aşure dağıtımına katıldı. Başkan Onursal Adıgüzel, vatandaşlara; bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşurelerden dağıttı. Aynı gün ayrıca İnönü Mahallesi Semt Pazarı ve Mustafa Kemal Mahallesi Şükrü Sarıtaş Parkı önünde de aşure dağıtımı yapıldı. Mahalledeki aşure dağıtım noktasına gelen vatandaşlar aşure ikram hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirerek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’e teşekkürlerini ilettiler.

Aşure dağıtım noktaları

Aşure dağıtımının devamı; 23 Temmuz Salı günü İçerenköy Mahallesi Semt Pazarı, Ferhatpaşa Mahallesi Pazar Alanı ve Atatürk Mahallesi Migros önünde sürecek. 24 Temmuz Çarşamba günü ise; Esatpaşa Mahallesi Pazar Alanı, Yeni Sahra Mahallesi Pazar Alanı, Küçükbakkalköy Mahallesi Çok Amaçlı Semt Pazarı ve Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi önünde aşure dağıtımı yapılacak. 25 Temmuz Perşembe günü de; Aşık Veysel Mahallesi Pazar Alanı, Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi’nde aşure dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtımlar saat 14.00’de başlayacak.