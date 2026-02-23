Malpraktis davalarında kamu hekimlerine yönelik rücu uygulamalarına ilişkin belirsizlik giderildi. Yeni düzenlemeyle, zararla illiyet bağı bulunmayan ve sonuca etkili olmayan mahkumiyetler rücu sebebi sayılmayacak.

HEKİMSEN'in girişimleri ve AL-KON Konfederasyonu Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban'ın yürüttüğü temaslar sonucunda, malpraktis davalarında kamu hekimlerine yönelik rücu uygulamalarında önemli bir hukuki netlik sağlandı. 2022 yılı öncesinde, malpraktis davalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ödenen tazminatlar kamu hekimlerine rücu edilebiliyordu. Dava idareye açılmasına rağmen ödenen tazminat bedeli ve yargılama giderleri hekime yansıtılabiliyordu. 2022'de yapılan düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalardan kaynaklanan tazminatların hekime rücu edilebilmesi için, kasten işlenmiş bir suçtan kesinleşmiş ceza mahkumiyeti şartı getirilmişti. Ayrıca rücu edilip edilmeyeceğine ve miktarına, kusur durumunu gözeterek Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun karar vereceği hükme bağlanmıştı. Ancak uygulamada önemli bir belirsizlik devam ediyordu. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nun 257/2. maddesi kapsamında, 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan verilen ve zararla illiyet bağı bulunmayan mahkumiyet kararlarının rücu sebebi yapılıp yapılmayacağı net değildi. Sonuca etkili olmayan durumlarda dahi mahkumiyet kararının rücu tehdidi oluşturması, kamu hekimleri açısından ciddi bir risk olarak değerlendiriliyordu.

Belirsizlik giderildi

HEKİMSEN'in talebi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu belirsizlik giderildi. Yeni düzenlemeye göre, zararla illiyet bağı bulunmayan ve sonuca etkili olmayan durumlarda, TCK 257/2 kapsamında verilen mahkumiyetler rücu sebebi yapılmayacak.

'Bu önemli hukuki güvencedir'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AL-KON Konfederasyonu ve HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, kamu hekimlerinin hukuki belirsizlik altında çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, sonuca etkili olmayan durumların rücu tehdidi oluşturmasının savunmacı tıbbı artırdığını ve sağlık sistemini zorladığını ifade etti. Kurban, yapılan düzenlemenin hekimler açısından önemli hukuki güvence sağladığını vurguladı. Kurban ayrıca, düzenlemenin önemli kazanım olduğunu ancak hem kamuda hem özel sektörde çalışan tüm hekimler için kapsamlı ve kalıcı güvencenin ancak Hekimlik Meslek Kanunu ile mümkün olacağını kaydetti.

HEKİMSEN tarafından, hekimlik mesleğinin hukuki güvence altına alınması ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.