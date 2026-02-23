Küçükçekmece'de 'Zemin ve İz Derindeki Ses' adlı karma sergisi açıldı. Resim, seramik ve heykellerden oluşan 66 eser, 26 Mart tarihinde kadar ziyaret edilebilir.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp'te, 7 sanatçının eserlerinden oluşan 'Zemin ve İz Derindeki Ses' adlı karma sergiye ev sahipliği yaptı. Resim, seramik ve heykellerden oluşan 66 eser, 26 Mart tarihinde kadar ziyaret edilebilir. Küçükçekmece Belediyesi'nin açık çağrısıyla bu serginin oluştuğunu belirten Mecal Tanbuğa Kara, ''6 sanatçı yağlıboya, bir sanatçıda seramik tekniğiyle çalışmalar yaptı. Bizim bir araya geliş amacımız aslında hayatta farkında olduğumuz veya olmadığımız, iz bırakan anları düşündürmekti. Herkes kendi bakış açısıyla ve sanatsal birikimiyle eserlerini oluşturdu. Eserlerde; manzara, doğa ve yalnızlık temaları var. Biz 7 arkadaş aynı üniversiteden mezunuz. Bizi bir araya getiren üniversitemiz oldu, sonrasında da devam ettik. Belediyenin açık çağrısını gördüm, başvurdum ve kabul edildik. Küçükçekmece Belediyesi'ne desteklerinden ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz, buradan çok mutlu ayrılacağız'' dedi.

Zemin ve İz Derindeki Ses sergisinde eseri yer alan sanatçılar; Mecal Tanbuğa Kara, Ebru Algül, Barışcan Seval, Oktay Özbey, Elif Özkan, Asiye Derin Yıldırım ve Buse Elçi.