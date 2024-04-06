Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaşmaya başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Büyükşehir Ailemle ilk bayramlaşmamız. Hep birlikte güzel bir uyum ve huzurla, Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla personeliyle bayramlaşıyor. Bayramlaşmaya dış birimlerden başlayan Başkan Ahmet Akın; Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi’ne bağlı birimlerin bulunduğu kampüs ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) binasını gezerek tüm personelle temasa geçti. Personelin sevgi seliyle karşılanan Başkan Ahmet Akın, çalışma arkadaşlarına işlerinde kolaylıklar dileyip, Ramazan Bayramlarını tebrik ederek “Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz. Büyükşehir Ailem’le ilk bayramlaşmamız. Tüm personelimiz bizim için çok kıymetli ve değerli. Hep birlikte güzel bir uyum ve huzurla, Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.