"Sahada Millî Takım, ulaşımda biz hazırız!" sloganıyla yapılan açıklamada, güvenli, hızlı ve konforlu bir maç günü için tüm birimlerin teyakkuzda olduğu belirtildi. BURULAŞ ve Büyükşehir ekipleri, maç öncesi ve sonrası olası yoğunluklara karşı alarma geçti.

Taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi için alınan önlemler şöyle:

Yedek Otobüsler: Maç öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluğa karşı Acemler Aktarma Merkezi’nde ek otobüsler ve sürücüleri hazır bekletilecek.

Tren Seferleri: Yedek trenler ve sürücüler hazır tutularak, maç öncesi ve sonrasında seferler artırılacak ve kalabalık kontrol altına alınacak.

Acil Müdahale Ekipleri: Maç süresince Acemler İstasyonu’nda merdiven, asansör, turnike ve kiosk arızalarına hızlı müdahale için bakım ekipleri hazır bulunacak.

Otopark ve Stadyum Girişinde Kolaylık

Otopark Kolaylığı: Stadyum çevresinde bulunan BURPARK otoparklarında parklanmanın kolaylaştırılması adına personel sayısı artırıldı.

Hızlı Giriş: Güvenliği sağlamak ve yoğunluğu önlemek adına stadyumun batı ve doğu girişlerine bariyer sistemleri yerleştirilerek hızlı geçişe uygun hale getirildi.