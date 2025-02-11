Bursa Valiliği'nde düzenlenen ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın başkanlık ettiği İl Hayvanları Koruma Kurulu 2025 Yılı 1. Toplantısı'na Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'de katıldı.

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bozbey, "Bursa'da 100 binden fazla sokak hayvanı bulunduğunu göz önünde bulundurursak, 2028 yılı sonuna kadar barınakların tamamlanması, kısırlaştırma, bakım ve sahiplendirme süreçlerinin yeterli bir zaman dilimi olmadığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

İşte Bozbey'in o açıkalamsı:

Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız başkanlığında düzenlenen "İl Hayvanları Koruma Kurulu 2025 Yılı 1. Toplantısı"nda belediye başkanlarımız, belediyelerimizin ve kamu kurumlarımızın müdürleri ile bir araya geldik. Toplantıda hayvan dostlarımız için alınan kararları değerlendirdik. Merkezi yönetim, belediyelere "Yakala-Kısırlaştır-Barınakta Tut-Sahiplendir" modelini zorunlu kılarken, barınak yapımı ve hayvanların bakımıyla ilgili tüm yükümlülüğü tamamen yerel yönetimlere bırakmaktadır. Bu durum, yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden belediyeler için büyük bir yük oluşturmaktadır. Merkezi yönetimin ve ilgili bakanlıkların, belediyelerimizin barınak yapabilmesi için yer konusunda destek olması ve süreçleri hızlandırması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, merkezi yönetimin belediyelere barınak yapımı konusunda hibe desteği sağlaması veya faizsiz kredi olanakları sunması gerekmektedir. Bakanlık, belediyelerin topladığı hayvanları sahiplendirilene kadar barınakta tutmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kurala uyulmaması durumunda, belediyelere salınan her hayvan için yaklaşık 72 bin TL ceza uygulanacaktır. Bunun yanı sıra, süreci yönetemeyen yerel yöneticiler için 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası öngörülmesi de gündemdedir. Bursa'da 100 binden fazla sokak hayvanı bulunduğunu göz önünde bulundurursak, 2028 yılı sonuna kadar barınakların tamamlanması, kısırlaştırma, bakım ve sahiplendirme süreçlerinin yeterli bir zaman dilimi olmadığını ifade etmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Ancak, merkezi yönetimin de bu konuda destek sağlaması gerektiğine inanıyorum.