Başkan Bozbey, sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yaparak, Ekrem İmamoğlu’na ve halkın iradesine sahip çıkmak amacıyla İstanbul Saraçhane’de demokrasiye inanan onbinlerle bir araya geldiğini duyurdu.

Paylaşımında her şeyin güzel olacağına inandığını belirten Bozbey, "Balkanlardaki iftar programlarımı yarıda keserek İstanbul’a döndüm. Ekrem Başkanımıza ve millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’de, demokrasiye inanan onbinlerle birlikteydim. Bu mücadele, halkın iradesine, hukuka ve adalete sahip çıkma mücadelesidir," ifadelerini kullandı.