İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar incelemeye alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi. Bunlardan 62’sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, şu ana kadar 37 kişiyi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu (X) üzerinde 20 Mart 2025 saat 06.00’ya kadar konuya ilişkin 18 milyondan fazla paylaşım yapıldığını ve bu paylaşımların önemli bir kısmının bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamasında "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.