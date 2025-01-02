Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni x sosyal medya hesabından kutladı. Herkesin nice kandillere ulaşmasını da dileyen Başkan Bozbey, "Bizler de İnegöl'de vatandaşlarımızla birlikte Regaib Kandilini kutladık. Kandilin, barış, huzur getirmesini diliyorum. Daha güvenli bir dünya için dua ettik. Dualarımızın kabul olmasını diliyoruz" dedi.

Kandil programı kapsamında Ulu Cami, Mihraplı Cami, Emir Sultan Cami, Yıldırım Sarı Cami, Merve Cami, Muradiye Cami ve İnegöl Fatih Cami'nde vatandaşlara 20 bin kişilik tatlı ikramında bulunuldu.