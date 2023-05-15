Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti, dualarını aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1994 yılında Şehit olan Jandarma Teğmen Selahattin Yaprak’ın annesi Beyhan Yaprak’ı ve 1997’de Şehit düşen Piyade Çavuş İzzettin İnceoğlu’nun annesi Fatma İnceoğlu ile ailelerini Anneler Günü nedeniyle ziyaret etti.

Şehit annelerinin ellerinden öpen ve çiçek takdim ederek anneler gününü kutlayan Başkan Büyükakın, “Şehidimizin acısını dindirmez ama bizi evladınız yerine koyun, evladınız olarak kabul edin. Şehidimiz memleketimizin evladı” ifadelerini sarf etti. Gebze’de gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.