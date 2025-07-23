Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili olarak Bayırköy Belediyesi’nden açıklama geldi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayarak rüzgârın etkisiyle Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını, bölgede büyük endişe oluşturuken, söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangına ilişkin bir açıklama da Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’den geldi. Dün akşam saatlerinde AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerle bir araya gelerek yangının seyri hakkında bilgi aldıklarını belirten Başkan Dilsiz, söndürme çalışmalarında görev alan tüm personele, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızı bu gibi durumlarda daha dikkatli olmaya davet ediyorum"

Başkan Dilsiz, "Yangını söndürme çalışmalarında büyük bir özveriyle görev yapan tüm personelimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yangının en kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınmasını, bu tür elim felaketlerin sona ermesini ve tekrarlarının yaşanmamasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu gibi durumlarda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bayırköy Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Dilsiz, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.