Türkiye'de izinsiz olarak çalıştırılan yabancılar ve ailelerinin sınır dışı edilme sürecine ilişkin tüm giderler artık işverenin sorumluluğunda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı yeni yönetmeliğe göre, çalışma izni bulunmayan yabancıların yanı sıra eş ve çocuklarının barınma, geri dönüş ve sağlık harcamaları ilgili işveren tarafından karşılanacak.

Yönetmeliğe göre, sınır dışı edilmesine karar verilen yabancıların geri gönderme merkezlerinde kaldıkları süre boyunca oluşan barınma giderleri, her mali yılın başında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sabit bir tutar olarak belirlenecek. Bu tutar, 3 ayı aşmayan idari gözetim süresince yapılan harcamaları kapsayacak şekilde hesaplanacak.

Masraflar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık geçiş süreci öngörülüyor.