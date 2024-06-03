Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Hasan Can Kültür Merkezi’nde personelle bir araya geldi. Altıeylül Belediyesi’nde ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Şehirli, “Belediyemizde görevli olan memur çalışanlarımıza belediye olarak tarihinde ilk 4 bin TL bayram ikramiyesi vereceğiz. Ayrıca belediyemiz iştiraklerinden olan ALTAŞ A.Ş.’de görev yapan personellerimize de bankayla yaptığımız anlaşmaya göre Temmuz ayında 32 bin 100 TL banka promosyon ödemesi yapılacak. Gece gündüz demeden daha güzel bir Altıeylül için alın teri döken çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şehirli: “Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum”

Başkan Hakan Şehirli Altıeylül Belediyesi’nde çalışan personelle Hasan Can Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Başkan Hakan Şehirli, “Altıeylül için mücadele eden, Altıeylül için çalışan, Altıeylül için gece gündüz demeden görevinin başında olan siz değerli çalışanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Başkan Şehirli: “Altıeylül için hep birlikte çalışacağız’

Başkan Şehirli, “Bizleri seçen, bizleri belediye başkanı olarak göreve getiren Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımız için koordineli, planlı ve ekip olarak çalışmalarımızı birim birim gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Nasıl çalışanlarımız bizim için önemli ise; bizleri seçip göreve getiren vatandaşlarımızda bizim için önemlidir. Altıeylül için hep birlikte çalışarak Türkiye’de örnek belediyeciliğin öncüsü olmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Altıeylül’de görev yapan Memurlara 4 bin TL bayram ikramiyesi

Başkan Hakan Şehirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediyede görev yapan memurlara ikramiye verileceğini ifade etti. Başkan Şehirli; “Belediyemizde görevli olan memur çalışanlarımıza Altıeylül Belediyesi olarak tarihinde ilk bayram ikramiyesi vereceğiz. Çalışanlarımıza 4 bin TL ödeme yapılacak. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ALTAŞ’da görev yapan personele müjde

Altaş personelleri için banka promosyonu anlaşmasında kişi başı 32 bin 100 TL olarak belirlendi. Çalışanlara promosyon ödemesinin 15-16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Belediye Başkanı Hakan Şehirli, “Göreve geldiğimiz günden buyana soru işareti olarak kalan promosyon sorununu çözüme kavuşturduk. Belediyemiz iştiraklerinden olan ALTAŞ A.Ş. bünyesinde görevli personellerimize yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde 32 bin 100 TL promosyon ödemesi gerçekleştireceğiz. Gece gündüz demeden daha güzel bir Altıeylül için alın teri döken çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.