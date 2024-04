Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ikinci defa seçilen Oktay Yılmaz, önümüzdeki 5 yıllık dönemin hem Yıldırım, hem de Bursa için ’ortak çalışma kültürünün geliştiği’ hamleler yılı olması için çalışacaklarını söyledi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özellikle yerel yöneticilerin her alanda ’iyilikleri ile yarışması gerektiğini’ vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Bursa Büyükşehir Meclisinde genelini elinde bulundurduğuna, Yıldırım’da da seçimi birinci parti olarak tamamladıklarına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yeni dönemde her alanda iyiliklerimizi yarıştırmalıyız. Bursa’yı ve Yıldırım’ı parti ayırımı yapmadan daha ileri taşıyabiliriz. Öteleyerek, kavga ederek halka hizmet edilemeyeceğini biliyoruz. Zaten işbaşına geldiğimiz günden bu yana parti ayrımı yapmaksızın çalışıyoruz. Bu anlayışı hem Yıldırım’da, hem de Büyükşehir de sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde doğru yapılacak her projeye, her çalışmaya destek olacağız. Hatalı gördüğümüz şeyler olursa da uzlaşı kültürü içinde gündeme getireceğiz” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı olarak geçtiğimiz 5 yıllık dönemde yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğunu ve bu eleştirileri ’iyileştirici faaliyet’ olarak gördüğünü ifade eden Oktay Yılmaz, önümüzdeki 5 yılında farklı olmayacağını, Bursa’yı hep birlikte ileri taşıyacaklarını söyledi. Yıldırım Belediye’nin çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Başkan Oktay Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Halen devam eden işlerimizi derleyip toparlıyoruz. Büyükşehir’le olan ortak işlerimizin ‘halka hizmet, kente hizmet’ anlayışıyla devam edeceğine inanıyorum. İmarla ilgili sorunları aşmak çok önemli. Bu sorunları aştıkça hizmet çıtası artarak devam eder. Önümüzdeki dönemde gerçek anlamda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek. Bir yandan konut üretirken, diğer yandan ulaşım, altyapı ve sosyal kültürel alandaki hizmetlerimizi bir bütün olarak ele alacak ve arttırarak sürdüreceğiz.”

Son 5 yıllık süreçte Yıldırım ilçesine 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını ve ’Doğuda gelişim olmaz’ ön yargısını kırdıklarına dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yeni bulvarları, yeşil alanları, sosyal ve kültürel alanları Yıldırım’a kazandırdık. Yenilerini de kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Mevlana’ya, Millet Mahallesi’ne, Karapınar’a ve Kaplıkaya’ya sosyal yaşam merkezleri eklenecek. Yeşil, Emirsultan ve Cumalıkızık gibi Bursa’nın gözbebeği olan benzersiz değerlere sahibiz. Uludağ’ın eteğinde ormanla bütünleşen bir ilçeyiz. Yılların birikimi olan kaçak ve çarpık yapılaşmayı projelerimizle sağlıklı hale getirdikçe Yıldırım ilçemiz tüm Türkiye’ye örnek bir ilçe olma yolunda kararlılıkla ilerleyecek” dedi.

Bursa basınının, Bursa yararına gerçekleşen tüm çalışmalara geçmiş dönemlerde destek verdiğini, bundan sonra da destek olacağını ifade eden Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Türkiye’nin en güçlü yerel basınının Bursa’da görev yaptığına dikkat çekti. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 77 yıl önce, 1947 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana Bursa basınının Türkiye için adeta bir ’gazetecilik okulu’ olduğunu ifade eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “BGC olarak öncelikle basın etik değerlerine önem veriyor ve mesleğimizin onuru için mücadele ediyoruz. Habercilikte tehdit ve şantaja yer yok. Bu yola sapanların BGC çatısı altında barınamaz. Basın etik değerlerine sahip olmadığı tespit ettiklerimizi BGC’ye üye almıyoruz. Üye ise üyeliklerine son veriyoruz. Sürekli Türkiye gündemine getirdiğimiz ve rapor olarak hazırladığımız Basın Meslek Yasası TBMM’de görüşülerek kabul edilirse, basının eski saygınlığını kazanması yönünde önemli bir mesafe almış olacağız. Tehdit ve şantaja dayalı sözde haberciliği engelleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir saat süren ve sohbet ortamında gerçekleşen ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Huriye Gül Kolaylı, Ersin Yıldıran, Mehmet Ali Ekmekçi ve Enhar Güneş ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı.