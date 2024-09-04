Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan bir öğrenciye, belediyeye bağışlanan dizüstü bilgisayarı hediye etti.EDİRNE (İGFA) - 2002 yılında elim bir kaza sonucu küçük yaşta hayata veda eden Elif Zeynep Engin’in hatırasını yaşatmak amacıyla annesi Sibel Engin ve babası Mustafa Başar Engin tarafından Keşan Belediyesi’ne dizüstü bilgisayar bağışlandı. Belediye meclis kararı ile teslim alınan dizüstü bilgisayar, Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Kılıç’a Başkan Özcan tarafından takdim edildi.

Başkan Mehmet Özcan, bilgisayarı teslim ederken, Elif Zeynep Engin’in hatırasının yaşatılmasının önemine vurgu yaptı ve bu tür bağışların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti. Bilgisayarı teslim alan Furkan Kılıç, bu desteğin eğitim hayatında kendisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’a ve bağışta bulunan Sibel Engin ve Mustafa Başar Engin’e teşekkür etti.