Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) TEKNOFEST’te yarışacak takımlarına iş dünyasından sponsorluk desteği gelmeye devam ediyor. Önceki yıllarda farklı takımlara katkı sağlayan Kromo-Gen Biyoteknoloji, bu kez de FUSion Takımı’na destek vermeyi kabul etti.

BUÜ Yönetimi ve öğrencilerin oluşturduğu takımlar TEKNOFEST 2024 Yarışları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Üniversite yönetimi, yarışlara katılacak gençlere yönelik geniş bir destek çalışması yürüttü. Ön elemeyi geçen ve firma desteğine ihtiyaç duyan FUSion Takımı için, daha önce ARGENOTYPE ve UET Elektromobil takımlarına destek veren biyoteknoloji firması devreye girdi. Öğrencilere 25 bin TL’lik bir destek vermeyi taahhüt eden şirketle işbirliği anlaşması yapıldı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve firma Genel Müdürü Murat Yazıcı imza attı.

En iyisini hak ediyorlar

Bu yıl Antalya ve Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arız, öğrencilerin hazırladıkları projelere güvendiklerinin de altını çizdi. Gençlerin, danışman hocalarıyla birlikte özel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. Zekeriyya Arı; “Ülkemizin geleceğine bu gençler yön verecek. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek olmak da bizim asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Onların mekânsal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeye azami gayret gösterdik. Başka bir dertleri olmadan, sadece yarışmaya ve projelerine odaklanmalarını arzu ettik. Her biri güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Antalya’da da inşallah bu emeklerin karşılığını alacaklar. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. Bu süreçte öğrencilerimize destek olan tüm iş dünyası temsilcilerine de şükranlarımızı iletiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl için de takımlarımıza destek olmayı kabul eden firmaya ve Genel Müdür Murat Yazıcı Beye çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimize de yarışlarda üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Destek devam edecek

Firma Genel Müdürü Murat Yazıcı ise öğrencilik dönemlerinde aynı süreçlerden geçtiğini ve gençlerin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini aktardı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Murat Yazıcı; “Üniversitemize ve burada eğitim gören gençlere destek vermeye her zaman hazırız. TEKNOFEST’te alınacak başarılı sonuçlar bizleri de mutlu edecek ve gururlandıracak. İnşallah güzel işlerin ortaya çıkmasına vesile oluruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

FUSion Takımı üyesi öğrenciler de kendilerine destek olan firma yöneticilerine teşekkür etti. İmza töreninde Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Umut Aydemir ve Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir de hazır bulundu.