Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

12606 Yildirim Ve Gursu Belediye Baskanlarindan Baskan Taban A Ziyaret F8F589C4 Dc18 404E 942C 8Bd78426188C

İnegöl'de gerçekleştirdiği vizyon projelerle şehrin geleceğini şekillendiren Belediye Başkanı Alper Taban, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşların desteğiyle yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçildi. Hizmet seferberliğine hız kesmeden devam eden Başkan Taban, aynı zamanda tebrik ziyaretlerini de kabul ediyor. Bu çerçevede Perşembe günü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Başkan Taban'ı ziyaret etti.

12606 Yildirim Ve Gursu Belediye Baskanlarindan Baskan Taban A Ziyaret 8698B0Fd 7Fdb 46D0 Bfe8 Bd57196223Ce

İnegöl Belediye Binasında, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkanlar Yılmaz ve Işık, Başkan Taban’a hem yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletti hem de yeni dönem için tebriklerini sunarak başarılar diledi.

12606 Yildirim Ve Gursu Belediye Baskanlarindan Baskan Taban A Ziyaret 91Fd7F0B 9500 4D49 B931 6Ebac4E0Df58

SAHA İNCELEMESİ YAPILDI

Yeni döneme dair karşılıklı görüş alışverişi ve ilçelerin projeleri üzerine istişarelerin de yapıldığı ziyaret esnasında saha incelemesi de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi’nin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesi kapsamında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphane ve belediye hizmet binası başta olmak üzere; Gastro İnegöl Restoranı, Merkez Park ve Gastro Kafeyi inceleyen konuk Başkanlar, İnegöl'deki özellikle merkezde son dönemde yaşanan değişimi yerinde görme şansı buldu.

12606 Yildirim Ve Gursu Belediye Baskanlarindan Baskan Taban A Ziyaret 6D3Dba0D 774D 45D5 Bacc Fd523F0B4Ef8

Kaynak: BÜLTEN