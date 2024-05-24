Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

İnegöl'de gerçekleştirdiği vizyon projelerle şehrin geleceğini şekillendiren Belediye Başkanı Alper Taban, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşların desteğiyle yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçildi. Hizmet seferberliğine hız kesmeden devam eden Başkan Taban, aynı zamanda tebrik ziyaretlerini de kabul ediyor. Bu çerçevede Perşembe günü Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Başkan Taban'ı ziyaret etti.

İnegöl Belediye Binasında, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Başkanlar Yılmaz ve Işık, Başkan Taban’a hem yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletti hem de yeni dönem için tebriklerini sunarak başarılar diledi.

SAHA İNCELEMESİ YAPILDI

Yeni döneme dair karşılıklı görüş alışverişi ve ilçelerin projeleri üzerine istişarelerin de yapıldığı ziyaret esnasında saha incelemesi de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi’nin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projesi kapsamında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphane ve belediye hizmet binası başta olmak üzere; Gastro İnegöl Restoranı, Merkez Park ve Gastro Kafeyi inceleyen konuk Başkanlar, İnegöl'deki özellikle merkezde son dönemde yaşanan değişimi yerinde görme şansı buldu.