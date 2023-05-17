İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban encümen salonunda düzenlediği basın toplantısında, yol çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Taban yatığı açıklamada"'Seçim yatırımı yapıyorsunuz' diyorlar, arkadaşlar seçim yatırımı değil bunlar,veremeyeceğimiz hiçbir cevabımız yok'dedi.

Belediyenin Encümen Salonunda basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın konuşmasında satır başları şu şekilde:

"VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR CEVABIMIZ YOK!"

Bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim neden diyeceksiniz çünkü Bakan geldi yol asfaltladınız, TOGG geldi yol asfaltladınız arkadaşlar böyle bir şey yok. Bu yollar öncesinde planlarak asfaltlanmaya başladı.

Ertuğrulgazi Caddesi için bir programda Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Beyle bir araya geldik ve konuşmamız esnasında orada bunların onayını almak için bir toplantı da yaptık.Önceden planlanmış konulardı bunlar.'Seçim yatırımı yapıyorsunuz' diyorlar, arkadaşlar seçim yatırımı değil bunlar,veremeyeceğimiz hiçbir cevabımız yok.Şöyle ifade edeceğim ki görüntü olarak baktığınız zaman 'Bugün Bakan geldi, dün oraya asvalt döküldü' hayır bunun karşılığı bu değil. Kesinlikle bunlar öncesinde planlandı. Kasım efendi'den başlamayı kendileri tercih etti ve sonrasında süreci başlattılar. Ardından Ertuğrulgazi'yi tamamladılar, Anafartalar'a devam edeceğiz deediler, devamında biz Park caddesine ineceğiz. Ondan sonra da onlar Adnan Menderes'e, Mimar Sinan'a doğru devam edecekler. Yeşil Bursa caddemiz, İstiklal caddemiz,Büyükdere,Edebalı caddesi, Gazi Atatürk caddemiz gibi planladığımız deforme olan başka ana caddeler için Başkanımıza 'Son ana kadar kazabileceğimiz neresi varsa oraları kazıp ondan sonra kaplamalarını yapalım ki arkasından bize bir daha kazı çıkmasın.Bunları beklememizin sebebi bu arkadaşlar.Ben 1.günde bunu kaplayabilirim ama üzerine bir sürü daha yama gelecek. Bunların üzerine de çalışmalar gelecek. Belki hemen gelmeyecek ama birkaç zaman sonra gelecek. Çünkü kaynağı, işgücümüzü planlamamız gerekiyor.Ancak ben seçim geldiği için yaptınız, Bakan geldiği için yaptınız gibi ithamları asla kabul etmiyorum.



"BENİM KAPIMIN ÖNÜ DE YAMA BOHÇA"



Bir de arkadaşlar ince asfaltlar atmaya çalışıyoruz. Normal asfaltlar normalde 12 cm standartlarında sıkıştırılıyor. Biz bunun daha da altına inerek yaklaşık 8 ila 6cm arasına düşürmeye çalışıyoruz.Çünkü bazı alanlar kanalizasyon eksikliklerimiz var.Ama ben şunu gördüm ki vatandaşımız siz bu yolları görmüyor musunuz? eleştirileri yapıyor.Benim kapımın önü de yama bohça ama ben biliyorum ki orada çalışma yapılacak.Ben geçen iki sene üç sene civarında başlaması gecikecekse en azından ben oradaki konforu kısmi olarak iyileştireyim amacımız elbette bunları toparlamak.



"BU DİL SİZİ İKTİDARA GETİRMEZ"



Siyasi partilerimiz bugüne kadar' Bu yolları görmüyor musunuz? Bu yolları niye kaplamıyorsunuz?' gibi sorular sordular. Kaplamaya başladığımızda da 'Bakan geldi kapladınız,TOGG geldi kapladınız' dediler.Bu siyaset dili sizi iktidara getirmez. Tüm samimiyetimle söylüyorum bende buraya kazık çakmaya gelmedim ama ben bu şehirde doğdum, büyüdüm ve bana hizmet etme şansı verildi, Cenab-ı Allah nasip etti. Bende son ana kadar gayretle çalışacağım. Şunu tercih edebilirdim 'Arkadaşlar altyapıya girmeyelim, altyapı çünkü bana zarar verebilir' hayır varsın ben bu zararı göreyim, sıkıntı yok ama vatandaşımın bir sorununu daha gidereyim. İçme suyu hatları eskimiş, ortada çok büyük bir israf var. Suyun %60'ının toprağa karıştığı ifade ediliyor.Buna seyirci mi kalsaydık? Yazık değil mi? Pırıl pırıl suyu içmek varken, biz neden zemin sularından içmek zorunda kalalım. Bu kaynağın bize yettiğini ifade ediyorlar. Velhasıl kelam bir süreç işliyor ve o süreç içerisinde de adım adım ilerleyeceğiz.



SEHER YAŞA