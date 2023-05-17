İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 sürücü yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İnegöl'de Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Enes I.(30) yönetimindeki 16 ATB 163 plakalı otomobil, yola çıkış yapan Süleyman B.(70) yönetimindeki 16 F 4666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Araçta sıkışan sürücülerden Süleyman Babacan(70) olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.