Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il genelinde çöp toplama ve bertaraf yapan BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisini ziyaret etti.

Tekin, ziyarette BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisini yetkileri ve çalışanlarla bir araya gelerek, talep ve isteklerini dinledi. Bilecik ve tüm ilçelerde evsel atık çöp sorunu yaşanmaması için gayretle ve itina ile çalışmaya devam ettikleri bildiren Tekin, "Eksiklerin giderilmesi için canla başla Bilecik halkının hak ettiği konuma getirmek için çalışıyoruz. Öncelikle çevre dostu Belediyeler anlayışı ile geri dönüşümden kazanımlar sağlayarak, birlik üyesi Belediyelerimizin çevreye ve insanlığa yararlı üreten belediyeler olması için gayret gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda duyarlılık gösteren tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu önemli hizmeti yürüten çalışanlarımızın, Bilecik Belediyeler Birliği olarak her zaman yanındayız. Evsel atık ve entegre katı atık tesisinin verimli hale getirilmesi adına gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı BİOSUN A.Ş yönetimine ve saha personelimize teşekkür ediyorum. Bilecik ve ilçelerimiz için durmak yok hizmete devam" dedi.