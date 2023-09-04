Emekli eğitimci, yazar Hayati Alkış, Mudanya Belediye Başkanı Hayati Türkyılmaz’ın halk plajlarında şezlong, şemsiye, masa ve sandalyelerin ücretsiz olduğuna dair yaptığı fotoğraflı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Kendisini Ankara’dan ziyarete gelen oğlu ve torunuyla Mudanya sahiline gittiğini söyleyen Hayati Alkış, ücretsiz dedikleri her şey para istediklerini öne sürdü.

Yaşadığı her anı kaleme alan emekli eğitimci, Mudanya Belediye Başkanı Hayati Türkyılmaz’ın her şeyin ücretsiz olduğunu gösterdiği tabelalı fotoğrafı delil göstererek şunları söyledi:

“Geçen hafta, bizim için her zamankinden biraz farklıydı. Ankara’dan gelen oğlumun torunumla birlikte yaptığı Mudanya ziyaretiyle epey keyiflendik; mutlu olduk.

Yedi sekiz gün süren birlikteliğimiz sırasında, torunumun Mudanya sahillerinde denize de girmesini istedim. Temiz ve güvenlik endişesi duymayacağım bir bölge bulmak için biraz araştırma yapmam gerekti. Mudanya ile Güzelyalı arasında sahil boyunca karşılaştığım görüntü için “evlere şenlik” diyebilirim.

Bir türlü anlam veremediğim ilk sıkıntı, Halitpaşa Mahallesindeki evimizden çıkıp Güzelyalı sahilindeki plajlar bölgesine vardığımızda, aracımızı park edecek uygun bir yer ararken oldu. Güç bela sokak arasında bir boşluk bulduk. Deniz malzemelerini kucaklayıp yollara düştük. Sahile indiğimizde, güneşten korunmak işin bir şemsiye kullanmak istedik. Hemen köşe başındaki bir kafeye uğramamız gerekiyormuş. Orada aldığımız cevap “sadece şemsiye vermiyoruz, bir de şezlong almanız gerekiyor. Ücreti 90 lira. Ayrıca dışardan getirdiğiniz yiyecekleri yiyip içemezsiniz. Onları da bizden almanız gerekiyor.” şeklinde oldu.

Sahilin denize girilebilecek her bölümü birtakım uyanık işyerleri tarafından paylaşılmış. Bildiğim kadarıyla tüm sahiller hiçbir ücret ödemek zorunda kalmadan vatandaşların hizmetinde olması gerekirken, karşılaştığım bu durum canımı sıktı. Bizden talep edildiği gibi bir ücret ödemek, bende kandırılma duygusu yaratacaktı. Havlu ve giysilerimizi bir kayanın üzerine bırakarak, torunumun denize girip çıkmasını sağladık.

Eve döndüğümüzde, Belediye Başkanımız Hayri Türkyılmaz’ın yanı başında poz verip fotoğraf çektirdiği tabela aklıma geldi. Yazıma onu da ekleyerek konuyu gündeme taşımaya karar verdim.

Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi bünyesindeki tüm yetkili birimlere sormak istiyorum. Mudanya sahillerinde denize girmek isteyen vatandaşlara yapılan bu muamele doğru mudur? Değilse, insanların kandırılmasına engel olmak adına gerekli önlem alınması için ne yapılmalıdır?” diye sordu.