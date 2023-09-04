Türkiye'nin doğal mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla gerçekleştirilen "Nesli Koruma Altında Bulunan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kavuşturulması Projesi" büyük bir başarıya imza attı. Bu anlamlı projenin birinci aşaması, Orman Genel Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirildi. Bursa'da özenle yetiştirilen kızıl geyikler, Türkiye'nin gözde turistik bölgelerinden olan ata toprakları Burdur Salda Gölü çevresine nakledildi.

DOĞAL EKOSİSTEM DENGE KAZANACAK

Doğal mirasımızın titizlikle korunması ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması amacıyla yürütülen bu özverili projenin önemli bir adımı atıldı. Toplamda dört gün süren hassas nakil operasyonları sonucunda, Bursa'da yetiştirilen kızıl geyikler, atalarının yaşadığı topraklara geri döndü. Bu anlamlı geri dönüş, sadece türlerin devamını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda doğal ekosistemlerin yeniden denge kazanmasına da katkı sağlıyor.



Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Burdur Salda Gölü çevresinde gerçekleşen bu tarihi buluşma, doğa koruma çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu projenin birinci aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması, doğal mirasımızın gelecekteki nesillere aktarılmasında büyük bir umut ışığı oluşturuyor.

ATA TOPRAKLARINA GERİ DÖNDÜLER

Kızıl geyiklerin ata topraklarına geri dönüşü, doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra, doğaseverlerin de heyecanla beklediği bir gelişmeydi. Bu özel anı paylaşmak için doğa severler, çevreciler ve bilim insanları bir araya geldi. Kızıl geyiklerin bu topraklarda yeniden ayak basması, doğal dünyamıza olan bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor.