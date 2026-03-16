

Bursa’da yıllardır devam eden ‘Bursa Tahanlısı ve simit ile sahur’ geleneği artık Yıldırım’da da yaşatılacak. Yıldırım Belediyesi ve Tarihi Taş Fırın iş birliği ile şehrin simge lezzeti olan tahanlı pide ve Bursa Simidi Yıldırım Kafe’lerde Bursalıların beğenisine sunulacak. Bizzat fırının başına geçen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, pişirdiği ilk tahanlı ve simitleri, Dr. Sadık Ahmed Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde hizmet veren Yıldırım Kafe’de sahuru bekleyen Yıldırımlılara ikram etti. Özellikle tahanlı pidenin Bursa’nın simgesi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "Şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan Bursa Tahanlısı’nı Tarihi Taş Fırın lezzetiyle Yıldırım Kafelerde Bursalıların hizmetine sunmaktan dolayı mutluyuz. İlçemize kazandırdığımız Yıldırım Kafelerimiz, kısa sürede insanlarımızın buluşma ve sosyalleşme noktası oldu. Burada artık Bursa’nın çok önemli bir geleneğini de sürdürüyoruz" dedi.

