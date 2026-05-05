Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Mart 2026 dönemine ait 30 büyükşehri kapsayan su fiyatları listesini paylaştı. Listede, 1 metreküp su ve atık su için ödenen toplam ücretler yer aldı. Verilere göre su tarifeleri kentlere göre değişirken, çalışmada büyükşehir belediyelerinin uyguladığı su ve atık su bedelleri esas alındı.
İzmir’i Tekirdağ, Balıkesir, Muğla ve İstanbul takip etti. Bu şehirlerdeki su tarifeleri de büyükşehirler ortalamasının üzerinde kaldı.
Bursa ise 52,82 TL/metreküp bedelle listede 6. sıraya yükseldi. ESKİ’nin açıkladığı verilere göre Bursa’nın sıralamadaki yeri önceki döneme göre dikkat çekici şekilde değişti. Eylül 2025’te 22. sırada bulunan Bursa, yapılan fiyat güncellemelerinin ardından Mart 2026 itibarıyla en pahalı su kullanan ilk 10 büyükşehir arasına girdi.