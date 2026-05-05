Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Mart 2026 dönemine ait 30 büyükşehri kapsayan su fiyatları listesini paylaştı. Listede, 1 metreküp su ve atık su için ödenen toplam ücretler yer aldı. Verilere göre su tarifeleri kentlere göre değişirken, çalışmada büyükşehir belediyelerinin uyguladığı su ve atık su bedelleri esas alındı.

Mart 2026 verilerine göre 30 büyükşehir içinde suyun en pahalı olduğu kent İzmir oldu. İzmir’de aboneler, 1 metreküp su ve atık su için toplam 71,83 TL ödüyor. Bu tutarla İzmir listenin ilk sırasında yer aldı.