Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Mart 2026 dönemine ait 30 büyükşehri kapsayan su fiyatları listesini paylaştı. Listede, 1 metreküp su ve atık su için ödenen toplam ücretler yer aldı. Verilere göre su tarifeleri kentlere göre değişirken, çalışmada büyükşehir belediyelerinin uyguladığı su ve atık su bedelleri esas alındı.

Mart 2026 verilerine göre 30 büyükşehir içinde suyun en pahalı olduğu kent İzmir oldu. İzmir’de aboneler, 1 metreküp su ve atık su için toplam 71,83 TL ödüyor. Bu tutarla İzmir listenin ilk sırasında yer aldı.

İzmir’i Tekirdağ, Balıkesir, Muğla ve İstanbul takip etti. Bu şehirlerdeki su tarifeleri de büyükşehirler ortalamasının üzerinde kaldı.

Bursa ise 52,82 TL/metreküp bedelle listede 6. sıraya yükseldi. ESKİ'nin açıkladığı verilere göre Bursa'nın sıralamadaki yeri önceki döneme göre dikkat çekici şekilde değişti. Eylül 2025'te 22. sırada bulunan Bursa, yapılan fiyat güncellemelerinin ardından Mart 2026 itibarıyla en pahalı su kullanan ilk 10 büyükşehir arasına girdi.

