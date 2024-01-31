Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Grubu 2. hafta maçında Tofaş, konuk ettiği SIG Strasbourg’u 93-71’lik skorla mağlup etti.

Salon: Tofaş

Hakemler: Manuel Mazzoni, Luis Castillo, Saverio Lanzarini

Tofaş: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O’Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

İnegölspor son nefeste İnegölspor son nefeste

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invermizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Dan Akin 6, Pietrus 2

1. Periyot: 29-15 (Tofaş lehine)

Devre: 53-35 (Tofaş lehine)

3. Periyot: 72-50 (Tofaş lehine)

Kaynak: iha