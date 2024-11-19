Balıkesir'de BASKİ ekipleri, altyapı sorunlarını hızlıca çözmek için yoğun şekilde çalışırken, Kasım ayının ilk 15 gününde merkez ve ilçelerde toplamda 3 bin 399 adet içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve altyapı sorunlarını hızlıca çözmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

1-15 Kasım tarihleri arasında merkez ve ilçelerdeki mahalle, cadde ve sokaklarda toplamda 3 bin 399 adet içme suyu ve kanalizasyon arızasına müdahale eden BASKİ, arızalara hızlı ve etkili çözümler sunarken, kanalizasyon sistemlerinde oluşan sorunları da en kısa sürede ortadan kaldırdı.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

BASKİ yetkilileri, altyapı hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini öncelik olarak belirlediklerini ifade ederek, gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini ve ekiplerin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Konuyla ilgili yapılan kurumdan yapılan açıklamada; “Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) olarak şehrimizin dört bir yanında altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 1-15 Kasım tarihleri arasında ekiplerimiz, 3.399 arızaya müdahale ederek vatandaşlarımızın su ve kanalizasyon hizmetlerinde sorun yaşamamasını sağladı. Çalışmalarımıza aynı özveriyle devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.