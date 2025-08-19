Bursa Nilüfer Belediyesi, Başköy Mahallesi için hazırladığı Uygulama İmar Planı’nı mahalle halkıyla paylaştı. Mahallede düzenlenen toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, Başköy Mahalle Muhtarı Recep Uslu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Katılımcılar, planla ilgili ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldu.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz, yaklaşık 10 yıldır süren planlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Demiröz, "Planımız, Nilüfer Belediyesi tarafından titizlikle hazırlandıktan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı. Ramsar sözleşmesi gereği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulan plan, buradan da onay alarak tüm aşamaları tamamladı. 24 Temmuz itibarıyla askıya çıkan plan, itiraz sürecinin ardından kesinleşecek ve belediyemiz tarafından hızla imar uygulamasına geçilecektir" dedi.

Toplam 49 hektarlık bir alanı kapsayan yeni imar planı, 3.463 kişilik nüfus projeksiyonuna göre tasarlandı. Konut bölgelerinde kişi başına düşen ortalama inşaat alanı 40 metrekare olarak planlanırken, yapılaşma koşulları ise emsal 0.6 ve ayrık nizamda 2 kat şeklinde belirlendi.

Plan kapsamında 37 konut alanı ayrıldı. Konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 420 metrekare olarak belirlenirken, bir parselde en fazla 2 bölüm yapılabilecek.

Başköy Mahallesi’nin sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kapsamlı bir imar planı hazırlandı. Bu plan çerçevesinde mahalleye bir anaokulu, iki ilköğretim okulu, bir ortaöğretim kurumu, bir lise, bir cami, bir sağlık merkezi ve belediye hizmet alanı kazandırılması planlanıyor.

Planlama sürecinde yeşil alanlara da geniş yer verildi. Mahalleye toplam 12 park yapılacak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,6 metrekare olacak. Bunun yanı sıra, bölgenin merkezine ticaret alanı ve çevresine meydan düzenlemesi öngörülüyor.

Hazırlanan imar planı, 24 Temmuz 2025 tarihinde askıya çıkarıldı. Mahalle sakinleri, plana 23 Ağustos 2025 tarihine kadar itirazda bulunabilecek. Askı süreci sona erdikten sonra yapılan itirazlar değerlendirilecek ve plan kesinleştirilecek. Ardından Nilüfer Belediyesi tarafından imar uygulamasına geçilecek.

Toplantı sırasında mahalle halkının planla ilgili yönelttiği sorular, yetkililer tarafından detaylı bir şekilde yanıtlandı.