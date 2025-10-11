Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla İsrail’in Filistin’de öldürdüğü 18 bin çocuk için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 100 çocuk eğitmenleri eşliğinde grafiti çalışması yaparken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Artık hiç bir çocuğun sesi Gazze’de yükselmiyor. O ses bombaların gürültüsünde susturuldu" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla İsrail’in Filistin ve Gazze’de öldürdüğü 18 bin çocuk için anma etkinliği düzenlendi. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ve 100 çocuk öğretmenleriyle katıldı. Etkinlikte, 0-6 yaş arası Filistinli 18 bin çocuğun isimleri dev bir afişle alana asıldı. 100 kız çocuğu ise eğitmenler eşliğinde sprey ile grafiti çalışmasıyla katledilen çocukların ismini panele yazdı. Panel üzerinde bulunan bantlar kaldırıldıktan sonra ‘çocuklar ölmesin’ mesajı ortaya çıktı. Etkinlik alanına gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Öte yandan Karadeniz, etkinliğe gelen çocuklara Filistin bayraklı atkı taktı. Ardından Eray Karadeniz çocukların grafiti çalışmasına eşlik etti.

"Onların her biri birer umut ışığı, yarının müjdesidir"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Bugün burada, ‘Her şeyden yoruldum, ölüp dinlenmek istiyorum’ diyen çocukların itiraz ettikleri soykırımı, bu soykırım sonucu katledilen 18 bin çocuğun ismini hatırlamak için buradayız. Bugün yorgunluktan ölüme sığınan çocukları, ölmeyi dinlenmek olarak bize ifade eden yavruları, zulümden kurtulmak için ölümü dileyen çocukların isimlerini hatırlamak için buradayız. Biz biliyoruz ki çocuklar; toplumların vicdanıdır, geleceğimizin teminatıdır. Onların her biri birer umut ışığı, yarının müjdesidir. Ne yazık ki, bugün dünyanın birçok yerinde bu umut ışıkları acımasızca söndürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Artık hiç bir çocuğun sesi Gazze’de yükselmiyor"

Filistinli çocuklara yapılan zulme tepki gösteren Karadeniz, "Filistinli çocuklar, en masum halleriyle, okul çantasını sırtına alıp geleceğin hayallerini kurarken, zalim saldırılar altında yaşamlarını yitirmektedir. Bugün bu özel günde, orada çocukların cansız bedenleri enkaz altından çıkarılmaktadır. Biz buna asla sessiz kalamayız. Bugün burada insanlığın en karanlık aynasına bakıyoruz. O aynada Filistinli bir çocuğun gözleri var. Korku, ölüm ve yıkımla çevrili o gözlerde biz ve dünyadaki tüm halklar insanlıklarını kaybettiler. Gazze’de bombalanan bir evin enkazının altında bir oyuncak bebek, bir okul çantası, bir defter. Artık hiç bir çocuğun sesi Gazze’de yükselmiyor. O ses bombaların gürültüsünde susturuldu" şeklinde konuştu.

"Filistin’deki her mazlum çocuk için ses verelim"

"Bu sadece bir savaş değil, çocukların ve insanlığın öldürülmesidir" şeklinde sözlerini sürdüren Eray Karadeniz, "Bir milletin geleceği, umutları ve hayalleri yok ediliyor. Her bir çocuk insanlığın ortak vicdanı ve bugün o vicdan kanıyor. Biz susarsak o çocukların çığlıkları gökyüzünde yankılanmaya devam etmeyecek. Adalet güçlülerin değil, mazlumların yanında durabilme cesaretidir. Filistinli çocuklar bu çağın utanç vesilesidir ama direnişin, sabrın, umudunda adıdır. Bir çocuğun hayatı hiç bir çıkarın hedefi olamaz. Filistin’deki her mazlum çocuk için ses verelim. Filistin’de yaşananlar tüm insanlığın boynuna bir utanç vesikası olarak kalacaktır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle Filistin’de ki zulmün umut ediyoruz ki sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi oradaki mazlumlara umut olma zamanıdır. Filistin halkı kazanmıştır, Siyonizm yenilmiştir. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.

"Bu program çok anlamlı oldu"

Etkinliğe öğretmenleri ve arkadaşları ile gelen Ecrin İkra Kürek, "Biz burada Gazze’de ki çocukların Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyoruz. Belediye başkanımız çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Çok teşekkür ederiz. Program çok güzel. Bu program çok anlamlı oldu" dedi.

"Keşke Filistinliler de yanımızda olsaydı"

Etkinliği beğendiğini söyleyen Sümeyye Koç ise, "Onlarda bizler gibi mutlu olsun isterdim. Onlarda eğlensin, gülsün, güzel yemekler yesin isterdim. Program çok güzeldi, keşke Filistinliler de yanımızda olsaydı. Belediyeye böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.