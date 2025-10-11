Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün’ün naaşı, Bursa Ulu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla Hamitler Şehitliği’nde toprağa verildi.



Törene, şehidin eşi, çocukları, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Kökçe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşinin gözyaşları yürekleri dağlarken, iki çocuğunun törendeki görüntüleri duygu dolu anlara sahne oldu.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Şehit Tacettin Gün’ün naaşı Hamitler Şehitliği’nde sonsuzluğa uğurlandı.