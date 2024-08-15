Bursa Mahmut celalettin Öktem İmam Hatip ortaokulu'nda okulun müdürü Ergin Kaya kırbıyık okulda kız çocukların başörtüsü ile karıştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği'nin konu hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık okulda kız çocuklarının başörtülerine karışacağını, başı kapalı olmayan öğrencilerin sınava dahi giremeyeceğini belirtmişti. Bunun üzerine Eğitim-İş Bursa okul müdürüne suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Valiliği'nin konu hakkında inceleme ve soruşturma başlattığını açıkladı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

Basında yer alan bir okulda, okul müdürünün öğrenci kıyafetleri ile ilgili yapmış olduğu konuşmalar üzerine, Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başaltılmış bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.