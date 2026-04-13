

Avrupa Birliği tarafından hibe ile desteklenen Erasmus+ Youth Exchange projesi kapsamında Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezine gelen Çek Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya ve Romanya vatandaşı 38 öğrenci burada yaşıtları olan Türkiye Cumhuriyet vatandaşı gençlerden Türkçe bazı kelimeleri, Türk Halk oyunlarını, Türk yemeklerini ve Türk Kültürünü öğrendi.



Avrupa Birliği’nin fonları ile desteklenen proje kapsamına Türkiye’ye geldiğini belirten İtalyan Matematik öğretmeni ve ekip lideri Chiara Maci (51), “Türkiye’ye bu güzel yerde bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği fonları ile destelenen proje kapsamında İtalya ekibi bu harika fırsat içinde teşekkür ediyor. İtalya’nın Brindisi bölgesinde Matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum.

Avrupa Birliği ve idarenin desteği ile bu projeye katılma imkanı bulduk. Seçilen 6 kız öğrenci bu projeye katılarak Türkiye, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya’dan diğer ortaklarla birlikte demokrasi, kapsayıcılık, gençlerin sesi ve Avrupa’da ki gençlik sorunları üzerine çalışma fırsatı elde etti. Farklı Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerin birbirini tanımasını sağlayan enerji dolu kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Bu nedenle tekrar Türkiye’ye ve Avrupa Birliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Çek Cumhuriyetinden katılan Martin İvanko (14) ise, “Ben bir arkadaş edinmek istiyordum. Daha önce hiç Türk bir insanla tanışmamıştım. Bunu değiştirmek istiyordum. İlk haftadan sonra insanları gerçekten çok sevdim. Türk Kültürü hakkında çok şey öğrenik. Sayıları öğrendim , bazı sayılar ve kelimeler” dedi.