Balıkesir Üniversitesinde; Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Big Band Orkestrası, Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Yaylı Orkestrası ve BAÜN SKS Müzik Topluluğu iş birliğinde “Pop ve Caz Şarkılarıyla Finaller Öncesi Moral Konseri” düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonundaki etkinlikte Solistler Nil Ege ve Bnd. Asb. Kd. Bçvş. Ercan Esgin, Şefliğini Bnd. Alb. Murat Keskin’in gerçekleştirdiği orkestra ile birlikte sahne aldı. Etkinlikte yerli ve yabancı popüler eserler, orkestra ve solistler tarafından seslendirildi.

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanı Bando Albay Tarık Tal, BAÜN Genel Sekreteri Yemliha Yanar ile öğrencilerin ve personelin de katıldığı etkinlik, solistlere ve orkestraya çiçek takdimi ile sona erdi.