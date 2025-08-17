Olay, İnegöl’ün Alibeyköy Mahallesi’nde meydana geldi. 50 dönümlük arazisine ekim yapan çiftçi, ürünlerin maliyetini karşılamadığı için hasat yapmaktan vazgeçti. Zarar etmemek için patatesleri satmayan çiftçi, emeklerinin boşa gitmemesi adına tarlasını vatandaşlara açtı.

Durumu duyan yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelerek patatesleri kendi elleriyle topladı. Ücretsiz dağıtım büyük ilgi görürken, vatandaşlar çiftçiye teşekkür etti.
Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “Emek verdik ama karşılığını alamadık. Bari çöpe gitmesin, ihtiyacı olan vatandaşlarımız faydalansın istedik” dedi.

Kaynak: Tuncay Şentürk