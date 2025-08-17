6 ülkenin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyon sonucu 10 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suçlular ve operasyonlar hakkında detayları açıkladı.

Yerlikaya: "Bizden Kaçamayacaklar"

Bakan Yerlikaya, “BİZDEN KAÇAMAYAKLAR” notuyla yaptığı paylaşımda "Kırmızı bültenle aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4), Almanya, K.K.T.C. (2) ve Lübnan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Bültenle Arananlar:

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan’da,

“Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Hakaret ve Tehdit” ile “TCK. 227 Maddesi” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da,

“213 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya’da,

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.’de,

"Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.’de,

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.