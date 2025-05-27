Kurban Bayramı ve yaz aylarının yaklaşmasıyla artan yazlık ve devre mülk kiralama işlemlerinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için hukukçular ve tüketici dernekleri önemli uyarılarda bulundu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kısa süreli kiralamaların "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Kiraz, kiralamanın 1 yıl içinde en fazla 3 kez ve 100 gün altında yapılması halinde kısa süreli turizm amaçlı kabul edildiğini ve kiraya verenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığından ruhsat alması gerektiğini belirtti.

Site yönetimlerinin kiralamalara olumsuz yaklaştığını belirten Kiraz, yazlık sitelerde maliklerin oy birliğiyle karar alınmadan kiralama yapılmasının sorunlara yol açabileceğini söyledi. Devre mülklerde ise kat malikleri kurulunun ruhsat alması gerektiği, aksi takdirde kiracının tesise giremeyebileceği uyarısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ruhsatsız işletmeleri mühürleme yetkisi bulunduğunu hatırlatan Kiraz, mühürleme durumunda kiracıların tahliye edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Ayrıca devre mülklerde kullanım sürelerinin sözleşmeyle belirlenip süresi bitenlerin tahliye edilmesi gerektiği, aksi takdirde işgalci sayılarak yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal ise sosyal medyada sahte ilanlara ve kötü niyetli reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Taşınabilir ev (tiny house) alacakların ise imar durumuna ve ruhsat durumuna dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, devre mülklerde inşaat gecikmeleri, birden fazla satış ve yüksek aidat sorunlarına dikkat çekti. Küçük, güvenilir firmalardan alışveriş yapılması ve sözleşmelerin hukuki destek alınarak hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş ise yazlık kiralamalarında Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi'nin zorunlu hale geldiğini belirterek, kiracıların sözleşme yapması, belge sorması, masrafların ve komisyonların net olarak belirlenmesi gerektiğini açıkladı.

Kiralamaların “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması” yönetmeliğine uygun yapılması (1 yıl içinde en fazla 3 kez, 100 gün altında).

Kiraya verenlerin Kültür ve Turizm Bakanlığından kısa süreli kiralama ruhsatı alması ve bunu görünür yerde bulundurması.

Yazlık sitelerde maliklerin oy birliğiyle kısa süreli kiralama kararının olup olmadığının kontrol edilmesi.

Devre mülklerde kat malikleri kurulundan alınan ruhsat olmadan kiralama yapılmaması.

Ruhsatsız kiralama yapan işletmelerin mühürlenebileceği, bu durumda kiracıların tahliye edilmek zorunda kalabileceği.

Devre mülklerde kullanım süresinin sözleşmeyle netleştirilmesi ve sürenin bitiminde tahliye edilmesi.

Sosyal medyadaki ilan ve reklamlara dikkat edilmesi, sahte ya da yanıltıcı ilanlardan kaçınılması.

Taşınabilir ev (tiny house) alımında imar durumu ve belediye ruhsatlarının mutlaka kontrol edilmesi.

Devre mülklerde yüksek aidatlar ve teslim süresi sorunlarına karşı hukuki destek alınması.

Kiralama sözleşmesinin yazılı yapılması, tapu ve ilan bilgilerinin karşılaştırılması.

Elektrik, su, aidat gibi masrafların kim tarafından karşılanacağının sözleşmede açıkça belirtilmesi.

Komisyon ödemelerinin şeffaf olması ve evin eşyalarının teslim öncesi kontrol edilmesi.