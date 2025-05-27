Bankadan yapılan açıklamada, Papara'daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiği duyuruldu. Kullanıcıların fonlarının ise güvende olduğu vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Papara Elektronik Para A.Ş. ile ilgili bir açıklama yayımladı. Banka, Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiğini duyurdu.

Merkez Bankası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2024/231483 sayılı soruşturma çerçevesinde, TCMB, MASAK ve diğer ilgili kurumların raporları doğrultusunda, Papara’ya kayyım atanması kararının ilgili mahkeme tarafından verildiğini belirtti. Bu süreçte tüm işlemlerin ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, kullanıcıların fonlarının güvende olduğuna da dikkat çekildi. TCMB, “6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları, bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” ifadesine yer verdi.

Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında rol oynadığı iddiasıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer denetleyici kurumların raporları doğrultusunda hazırlanan dosya çerçevesinde, Papara'ya kayyım atanmasına karar verilmişti.

Kararın ardından şirketin mali yapısı, işleyişi ve kullanıcı işlemleri TMSF tarafından denetim altına alınmıştı. Soruşturmanın merkezinde, elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması şüphesi yer alıyor.