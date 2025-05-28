İstihbarat birimlerinin de bir süredir aynı kişileri izlediği ortaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 6 kişi gözaltına alındı.

Yunan basınına göre, dün öğleden sonra Selanik'in Thermi bölgesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı çatışma, Yunan güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İddiaya göre yabancı plakalı gümüş renkli bir araçla bölgeye gelen ve Türk vatandaşı olduğu belirtilen üç kişi, Yunan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından takip edildiğini fark edince silahlarına başvurdu.

Yunan kaynaklara göre, araçtan inen kişilerden biri EYP mensuplarının bulunduğu araca üç el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay sonrası başlatılan operasyonda altı kişi gözaltına alındı. Yunan yetkililer, olayın organize suç şüphelileriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yunan basını, saldırganların daha önce de suç örgütleriyle ilişkilendirilen kişiler olabileceğini ve istihbarat tarafından izlendiğini iddia etmişti.

Yunan Organize Suçlarla Mücadele birimi, saldırının “ciddi” olduğunu vurgulayarak soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.