Kurban Bayramı'nın ilk gününde Siyonist İsrail, Gazze'ye hain saldırılarını sürdürdü. Gün boyu yapılan saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim olayı bahanesiyle soykırım programına tabi tutan İsrail, Kurban Bayramı'nda da hain saldırılarına devam ediyor. Bugün 4 İsrail askerinin öldüğü haberinin geldiği Gazze'ye yönelik saldırılarda masum Filistinliler hedef alındı.

Tüm dünyada Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı büyük sevinçle kutlarken, Gazze'de ise Filistinliler bayramı buruk geçiriyor. Bir bayramı daha Siyonist katliama maruz kalarak geçiren Filistinliler, bayram namazını yıkık cami enkazları arasında kıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne Kurban Bayramı'nda saldırılarını sürdürdü. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bayramın ilk gününde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze Sivil Savunma yetkilisi Muhammed el-Muğayyir, AFP'ye yaptığı açıklamada, şafak vaktinden bu yana İsrail'in düzenlediği çeşitli saldırılarda en az 42 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 11'inin ise kuzeydeki Cebaliye'de düzenlenen tek bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.