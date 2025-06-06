İstanbul Küçükçekmece’de sahibinden kaçan kurbanlık danayı durdurmak isteyen vatandaşlar sopayla şiddet uyguladı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sahibinden kaçan kurbanlık dana boş bir arsada durduruldu. İplerinden durdurulmasına rağmen kaçmaya çalışan danaya sahibi olduğu söylenilen kişiler tarafından sopayla defalarca kez vuruldu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 3 kişinin kurbanlık danayı durdurmaya çalışması bir diğer vatandaşın ise sopayla vurduğu anlar yer aldı.