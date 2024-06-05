Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ziraat alanı ve 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde saat 15.30 sıralarında ziraat alanında yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Yangın havadan 4 uçak, 1 helikopter, 6 hizmet aracı, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplam 78 personelle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ziraat, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.