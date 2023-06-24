Bayrampaşa’da bir binanın tesisat işini yapmaya gelen Hüseyin Karcıoğlu, kendisini takip eden kişi tarafından çalıştığı binada silahla vurularak yaralandı. Bir çocuğa da mermi isabet ettiği öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30’da Yıldırım Mahallesi Büyük Ada Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın tesisat işini yapmaya gelen Hüseyin Karcıoğlu, dinlenmek için binanın önüne çıktı. Karcıoğlu’nu kişi ya da kişiler tarafından mermi yağmuruna tutuldu. Yaşanan olayda bir mermi de çevrede oyun oynayan Mahmut Eren Bayram isimli bir çocuğa ve park halindeki bir araca isabet etti. Olayın ardından şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede geniş araştırma yaptı.

“Tesisatçıda dinlenirken adama sıkıyor”

Yaşanan olayla ilgili duyduklarını anlatan bir vatandaş, “Su tesisatçısı binaya çalışmak için geliyor. Bu adamın büyük ihtimalle husumetlileri vardı. Dinlenmek için dışarı çıkıyor. Onu takip eden kişide geliyor. Tesisatçı da dinlenirken adama sıkıyor. Sıktığı esnada baldırına geliyor. Arkada da küçük çocuklar var. 5 tane çocuk var. 1 tanesi bizim yeğen. Yeğenin ayak kemiğine geliyor, ne olduğunu anlamıyor. Sonrada buraya geliyor. Buraya geldiğinde bakıyor ki ayağı ağrıyor. Yeğenimiz hastaneye kaldırıldı. Sonra arkadaki bir araca da mermiler isabet etmiş” dedi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.