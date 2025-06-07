Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. İlk tahminlere göre zam oranının yüzde 14 ila 17 arasında olması bekleniyor.

CNBC-e’de yer alan habere göre, memur ve memur emeklileri yılda iki kez, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak 2025’te yüzde 11,54 oranında zam alan memurlar için, 5 aylık verilere göre yüzde 8,57’lik enflasyon farkı oluştu. Temmuz’da uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, şimdiden en az yüzde 14 oranında artış kesinleşmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Doğrudan enflasyon kadar zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 5 aylık TÜFE verisi üzerinden zam oranı yüzde 15,09 seviyesine ulaştı. Haziran enflasyonu da eklendiğinde zam oranı 3 farklı senaryoya göre şekillenecek:

* Senaryo 1: Haziran enflasyonu %1 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: %9,6 enflasyon farkıyla birlikte toplamda %15,14 zam

* Senaryo 2: Haziran enflasyonu %1,5 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: %10,2 enflasyon farkı ile birlikte toplamda %15,71 zam

* Senaryo 3: Haziran enflasyonu %2 olursa

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: %10,74 enflasyon farkıyla birlikte toplamda %16,28 zam