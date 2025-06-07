Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin en önemli tatil noktalarından olan Erdek’in yollarını yeni çehresine kavuşturuyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kendi ekipmanları, personeli ve öz kaynaklarıyla kısa sürede yol çalışmalarında büyük mesafe katettiklerini belirten Akın, “Yol medeniyettir. 20 ilçemizde yol yenileme çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Erdek’te, belediyemiz ile ele ele vererek yollarımızı yeniliyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Balıkesir’de yıllardır çözüme kavuşmayan altyapı ve üstyapı sorunları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’la çözüme kavuşuyor. Eşit hizmet anlayışıyla tüm ilçelere yeni çehre kazandıran projeleri bir bir hayata geçiren Akın, Büyükşehir Belediyesinin Erdek Zübeyde Hanım Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Akın’a gezisinde Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık da eşlik etti.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), ilçede su ve kanalizasyon altyapısı güçlendirirken eş zamanlı olarak bu çalışmalar nedeniyle bozulan yollar da baştan sona yenileniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, plentmiks temel ve asfalt serim çalışmalarını titizlikle yürütürken, Erdek Belediyesi ekipleri de kaldırım ve bordür imalatlarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin, Memduh Aslan Caddesi, Memduh Aslan Caddesi, Murat Ahmet Süzgün Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Hükümet Caddesi’nde sürdürdüğü çalışmalarla ilçede bozuk yol kalmayacak.