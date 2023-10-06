Balıkesir’de son 1 haftadır büyük operasyonlara imza atan polis ve jandarma ekipleri, torbacı olarak adlandırılan satıcılara ve yasaklı madde üretenlere ağır darbe indirdi. Koordineli çalışan ekipler Balıkesir’in bir ilçesinde narkotikle mücadele çerçevesinde villaya baskın düzenlerken, diğer yandan bir köy evinin tavan arasında kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin ve jandarmanın ’Balıkesir’de uyuşturucu kullanılmayacak’ parolası ile düzenlediği operasyonlarda şüphelilere ait onlarca silaha da el konuldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler son bir haftada uyuşturucu ile mücadele ile adından söz ettirdi. Operasyonsuz gün geçmezken, timlerin hedefinde bazen bir villa, bazen de bir köy evi oldu. Altıeylül ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda villayı seraya çevirdiği görülen şüpheli şahısların evinden ve üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde yakalanırken, yine bir köy evinin tavan arasında çuvalların içine gizlenmiş esrar maddeleri ekiplerin gözünden kaçmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda ise şüphelilerin yargılanmasına başlanıldı.

1 haftalık bilanço

Öte yandan, emniyet ve jandarma timlerinin bir haftalık operasyonunda şunlar ele geçirildi. 7 bin 350 gram skunk, 6 bin gram esrar, 4 bin 780 sentetik uyuşturucu hap, yaklaşık 3 buçuk kilogram metamfetamin, bin 800 gram bonzai, 6 gram kokain, 13 gram kenevir tohumu, 55 kök kenevir, 14 tabanca, 8 tüfek, hassas teraziler, uyuşturucu maddeden elde edilmiş 25 bin TL’den fazla para, 341 mermi ve 67 adet tüfeklere ait kartuş.

Ayrıca, polisin ve jandarmanın operasyonlarında son 1 haftada 65 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.