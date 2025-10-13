Muhtar Dumanlar yaptığı açıklamada, “Çeltikçi Mahallesi halkı olarak düzenlediğimiz kermesimize tüm İnegöl halkını davet ediyoruz. Barış sürecinin başladığı bu günlerde, Gazze halkının ihtiyaçlarına bir nebze de olsa destek olabilmek amacıyla bu etkinliği organize ettik,” ifadelerini kullandı.

14 Ekim Salı günü sabah saat 07.00’de başlayacak kermeste; çorba, poğaça, börek, kuru pasta, gözleme, meyve, sebze, salça ve reçel çeşitleri satışa sunulacak. Etkinlik kapsamında saat 11.00 itibarıyla ise tam ekmek arası köfte ve ayran, 200 TL fiyatla satılacak.

“Tüm halkımızı bu anlamlı organizasyona destek vermeye bekliyoruz. Rabbim hayırlarımızı şimdiden kabul eylesin,” diyen Muhtar Dumanlar, yardımsever vatandaşlara çağrıda bulundu.