Silivri Cezaevi’nde mahkumlara sunulan yemekler, sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Kullanıcıların bir kısmı menüyü ‘otel yemeği’ne benzetirken, bazıları da yemek isimlerinin albenili olduğunu ancak tadının beklentiyi karşılamadığını savundu. Menüde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, fırında tavuk, çiğ köfte ve baklava gibi yiyecekler dikkat çekti.

Cezaevlerinde mahkumlara sunulan yemekler, sosyal medyada gündeme oturdu ve kamuoyunda hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden oldu.

Kimi kullanıcılar mahkumlara sunulan menüleri dışarıdaki vatandaşların imkanlarıyla karşılaştırırken, bazı yorumlarda yemeklerin çeşitliliği ve kalitesi ele alındı.

Cezaevi Menüsü Dikkat Çekti

Bazı yorumlarda, söz konusu yemeklerin cezaevinde görevli memurlar tarafından da tüketildiği belirtildi. Öte yandan, menüdeki yemek isimlerinin kulağa hoş gelmesine rağmen, bu yemeklerin mahkumlar tarafından hazırlandığı ve lezzetlerinin isimleri kadar yüksek olmadığı ifade edildi.

Menüde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, fırında soslu tavuk baget, çiğ köfte ve baklava gibi yemeklerin yer alması öne çıktı. Ayrıca sabah kahvaltılarında beyaz peynir, tahin-pekmez ve poşet çay gibi seçeneklerin bulunması da dikkat çekti.