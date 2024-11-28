Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir merkezli olarak kaydedilen sarsıntılar yarım saat arayla meydana geldi.

Peş peşe gelen küçük ölçekli depremler vatandaşları tedirgin ederken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye genelinde son haftalarda meydana gelen dikkat çekici sarsıntılar:

25 Kasım : Malatya - 4,6

: Malatya - 4,6 24 Kasım : Kars - 4,0

: Kars - 4,0 17 Kasım : Akdeniz - 4,0

: Akdeniz - 4,0 3 Kasım : Ege - 5,3

: Ege - 5,3 3 Kasım : Malatya - 4,2

: Malatya - 4,2 28 Ekim : Adana - 5,0

: Adana - 5,0 28 Ekim : Çanakkale - 4,3

: Çanakkale - 4,3 17 Ekim : Sivas - 4,7

: Sivas - 4,7 16 Ekim : Malatya - 5,9

: Malatya - 5,9 15 Ekim : Akdeniz - 4,7

: Akdeniz - 4,7 15 Ekim : Elazığ - 4,3

: Elazığ - 4,3 13 Ekim : Afyon - 4,4

: Afyon - 4,4 11 Ekim: Karadeniz - 5,0