Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhosrt için imza töreni gerçekleştirdi.

Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhosrt ile sözleşme imzaladı. Tüpraş Stadyumu’nda bulunan Moda Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş’ın yeni Sportif Direktörü Brad Friedel, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, “Kulübümüz için büyük bir adım atamanın gururunu sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bugün bu hedeflere bir adım daha yaklaşmak için yeni teknik direktörümüzün imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında biliyorsunuz ki futbolcu performansları tek başına yeterli olmuyor. Aynı zamanda onları iyi organize eden bir de lidere ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple bugün sizlerin huzurunda o liderliği yapacak kişiyle sözleşmeyi imzalıyoruz. Kendisini futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde elde ettiği başarılarla kanıtlamış bir kişilik. Aynı zamanda genç oyunculara verdiği değerden dolayı doğru bir karar verdiğimizden eminiz. Kendisine Türkiye’nin en büyük kulübüne hoş geldin diyoruz. Geride kalan sezon Türkiye Kupası’nı kazanmamızda büyük rolü olan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine kulübümüze Ziraat Türkiye Kupası’nı getiren hocamız Serdar Topraktepe’nin de Giovanni van Bronckhosrt’un ekibinde olması mutluluk verici. Van Bronckhorst, Avrupa kupalarında final oynamış bir teknik direktör. Birlikte güzel işler yapacağımızdan eminiz” açıklamalarını yaptı.

Toplantı vesilesiyle tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı da kutlayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, stadyum ve tesislerle alakalı çalışmaların da devam ettiğini hatırlatarak, “Stadyumumuzun çatısıyla alakalı mebranımız Fransa’dan yola çıktı. Ayrıca stadımızdaki konser trafiğimiz sona erdi. Hocamız bugün Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret edecek. Tesislerimizde söz verdiğimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Brockhorst ise, “Benim için çok özel bir an. Bu güzel kulüpte göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş’ı başarılı yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantı, imzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.