Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.